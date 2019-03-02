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Окупанти п'ять разів порушили “тишу”, втрат немає

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Сьогодні, 3 лютого, окупанти п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Окупанти п Фото: ООС

“Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник п'ять разів обстріляв позиції наших військ”, - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі Хутора Вільний. 

Також позиції ЗСУ були обстріляні в районі селища Зайцеве та з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Луганське.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи обстріляли позиції військових з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Павлопіль.

У штабі повідомили, що внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил поблизу Павлополя зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади.

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03 02 2019 19:59
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