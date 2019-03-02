Окупанти п'ять разів порушили “тишу”, втрат немає
“Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник п'ять разів обстріляв позиції наших військ”, - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Зазначається, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі Хутора Вільний.
Також позиції ЗСУ були обстріляні в районі селища Зайцеве та з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Луганське.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи обстріляли позиції військових з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Павлопіль.
У штабі повідомили, що внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил поблизу Павлополя зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин