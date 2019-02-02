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Окупанти п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі за добу

За даними розвідки, двох окупантів знищено, двоє отримали поранення
За минулу добу, 1 лютого, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Окупанти п Фото: hromadske.tv

В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі селища Павлопіль, з великокаліберних кулеметів - у районі селища Красногорівка, повідомили в штабі ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі хутора Вільний, з мінометів калібру 82 мм - в районі населеного пункту Кримське.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Українські підрозділи придушували ворожий вогонь, застосовуючи чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 1 лютого двох окупантів знищено, двоє отримали поранення.

Протягом цієї доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись водночас умов припинення вогню, зазначили в штабі ООС.

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02 02 2019 10:36
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