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Окупанти розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку на Донеччині

06 жовтня 2024, 20:33
Окупанти розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку на Донеччині
Фото: скриншот
Бійці "Азову" опублікували відео чергового воєнного злочину окупантів.
російські військові розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку Донецької області.
 
Про це повідомили бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", опублікувавши відео жорстокої страти українських воїнів.
 
На кадрах видно черговий воєнний злочин російських загарбників. росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів.
 
Пізніше бійці "Азову" взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство. 
 
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