Окупанти розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку на Донеччині

Бійці "Азову" опублікували відео чергового воєнного злочину окупантів.

російські військові розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку Донецької області.

Про це повідомили бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", опублікувавши відео жорстокої страти українських воїнів.

На кадрах видно черговий воєнний злочин російських загарбників. росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів.

Пізніше бійці "Азову" взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство.