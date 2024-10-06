Окупанти розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку на Донеччині
06 жовтня 2024, 20:33
Фото: скриншот
Бійці "Азову" опублікували відео чергового воєнного злочину окупантів.
російські військові розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку Донецької області.
Про це повідомили бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", опублікувавши відео жорстокої страти українських воїнів.
На кадрах видно черговий воєнний злочин російських загарбників. росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів.
Пізніше бійці "Азову" взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство.