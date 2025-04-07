Окупанти сповільнили просування в Україні – ISW

Аналітики підрахували, скільки української території за цей час захопили росіяни.

Темп наступу окупантів в Україні з листопада 2024 року постійно скорочується, і в березні вони захопили втричі менше території, ніж у листопаді.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Так, за підрахунками аналітиків ISW на основі геолокованих зйомок, у листопаді 2024 року окупанти захопили приблизно 627 кв км української землі, у грудні - 569 кв км, у січні - 427 кв км, у лютому - 354 кв км, у березні - 203 кв км. 203 кв км - це квадрат зі сторонами приблизно 14 км, вказали аналітики для кращого уявлення картини.

Примітно, що дані ISW відрізняються від тих, які навели в розвідці Великої Британії 5 квітня. За підрахунками британців, у березні росіяни захопили 143 кв км, у лютому - 195 кв км, у січні - 326 кв км, у грудні - 393 кв км і в листопаді - 730 кв км.