CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід початку доби окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав бойову травму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти стріляли з важкої артилерії - “гарячі точки”
"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Фото: з вільних джерел
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13 06 2019 20:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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