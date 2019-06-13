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Окупанти стріляли з важкої артилерії - “гарячі точки”

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Від початку доби окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав бойову травму.
Окупанти стріляли з важкої артилерії - “гарячі точки” Фото: з вільних джерел

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: в районі населеного пункту Водяне, з напрямку Азов – зі стрілецької зброї; Новоселівка друга, з напрямку населеного пункту Крута Балка – гранатомети різних систем; поблизу Широкине, зі сторони населеного пункту Саханка – із ручного протитанкового гранатомету; Новотроїцьке, з напрямку Докучаєвськ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети; Лебединське, зі сторони населеного пункту Саханка – великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив чотири обстрілів позицій Об'єднаних сил: в районі населеного пункту Борівське, з напрямку Первомайськ - з артилерії калібру 152 мм; Луганське, з напрямку Калинівка – автоматичний гранатомет; поблизу населеного пункту Золоте-4, з напрямку Золоте-5 – 82 мм міномети, гранатомети різних систем, стрілецька зброя; Зайцеве – ручний протитанковий гранатомет.

Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли позиції ЗСУ 24 рази, унаслідок цього троє бійців поранено.

 

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13 06 2019 20:46
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