Окупанти стріляють із мінометів і ПТРК, поранений боєць ЗСУ
"Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", при цьому тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями: з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Кримське; з міномета калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Зайцеве; з міномета калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – біля селища Золоте-4; з міномета калібру 120 мм – у районі населеного пункту Новолуганське", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Підрозділи, які обстріляв противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати окупантів уточнюються.
Нагадаємо, що бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в день виборів.
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