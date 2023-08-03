Окупанти створили на Херсонщині фейковий орган без повноважень – ЦНС

Триває підготовка до псевдовиборів.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники створили черговий гурток колаборантів. Зокрема, росіяни завершили формування місцевої “громадської палати”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як пояснює ЦНС, це фейковий орган без повноважень, покликаний створювати ілюзію громадянського суспільства в рф.

"Палата" видає "посвідчення громадського діяча", а також оцінює "законодавчі ініціативи". Керівний склад псевдооргану визначається главою кремля владіміром путіним.

"Сертифіковані" громадські діячі на "виборах" виконують роль "спостерігачів" - у росії згадали про регіональні осередки "палати" на тимчасово окупованих територіях, адже загарбники готуються до фейкових виборів у вересні.

Осередок "палати" на Херсонщині очолив місцевий зрадник, який до війни продавав взуття, Ігор Качур. Перше "засідання" провів заступник Владіміра Сальдо – росіянин Ігор Чугаєв, який “керує” тимчасово окупованим регіоном.

ЦНС наголошує, що члени псевдооргану вчиняють злочин, оскільки офіційно працюють на ворога, тому нестимуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Попри український наступ, у кремлі готуються до "виборів" на окупованих територіях на півдні та сході України. Цілі російського керівництва не обмежуються лише прагненням сформувати вертикаль влади за російським лекалом, вони набагато ширші.