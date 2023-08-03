Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Окупанти створили на Херсонщині фейковий орган без повноважень – ЦНС

03 серпня 2023, 08:16
Окупанти створили на Херсонщині фейковий орган без повноважень – ЦНС
Фото: google.com
Триває підготовка до псевдовиборів.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники створили черговий гурток колаборантів. Зокрема, росіяни завершили формування місцевої “громадської палати”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як пояснює ЦНС, це фейковий орган без повноважень, покликаний створювати ілюзію громадянського суспільства в рф.

"Палата" видає "посвідчення громадського діяча", а також оцінює "законодавчі ініціативи". Керівний склад псевдооргану визначається главою кремля владіміром путіним.

"Сертифіковані" громадські діячі на "виборах" виконують роль "спостерігачів" - у росії згадали про регіональні осередки "палати" на тимчасово окупованих територіях, адже загарбники готуються до фейкових виборів у вересні.

Осередок "палати" на Херсонщині очолив місцевий зрадник, який до війни продавав взуття, Ігор Качур. Перше "засідання" провів заступник Владіміра Сальдо – росіянин Ігор Чугаєв, який “керує” тимчасово окупованим регіоном.

ЦНС наголошує, що члени псевдооргану вчиняють злочин, оскільки офіційно працюють на ворога, тому нестимуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Попри український наступ, у кремлі готуються до "виборів" на окупованих територіях на півдні та сході України. Цілі російського керівництва не обмежуються лише прагненням сформувати вертикаль влади за російським лекалом, вони набагато ширші. 

війнаХерсонщинацнсВибори рф

Останні матеріали

Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Політика
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 09:08
Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Політика
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 09:21
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється