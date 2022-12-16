Окупанти у лікарнях Луганської області лікуватимуть лише російських військових

Окупанти через численні втрати серед особового складу переробляють лікарні Луганської області на військові госпіталі, відмовляючи цивільним у медичному обслуговуванні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли на формат роботи військових шпиталів. Зокрема Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. Також повністю переведено на обслуговування поранених російських солдатів лікарня в Кремінній.

Крім того, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 відмовляє в обслуговуванні цивільним та у грудні має остаточно переорієнтувати на військових. Таку стратегію окупанти обрали по всій тимчасово окупованій частині області.

Раніше повідомлялось, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів.