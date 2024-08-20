окупанти ударили по дитячому кафе на Запоріжжі: загинув 15-річний хлопець

Підліток помер під час реанімаційних заходів.

Одна дитина загинула та четверо поранено внаслідок ворожого удару по дитячому кафе на Запоріжжі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 20 серпня близько 17:40 війська рф здійснили обстріл передмістя Запоріжжя.

Внаслідок влучання ворожого снаряду в обʼєкт відпочинку, розташованого поблизу дитячого майданчика села Малокатеринівки Запорізького району, поранено 18-річну дівчину та четверо дітей 11, 14, 15 та 17 років. Під час реанімаційних заходів 15-річний хлопець помер.