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окупанти ударили по дитячому кафе на Запоріжжі: загинув 15-річний хлопець

20 серпня 2024, 21:33
окупанти ударили по дитячому кафе на Запоріжжі: загинув 15-річний хлопець
Фото: з вільного доступу
Підліток помер під час реанімаційних заходів.

Одна дитина загинула та четверо поранено внаслідок ворожого удару по дитячому кафе на Запоріжжі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 20 серпня близько 17:40 війська рф здійснили обстріл передмістя Запоріжжя.
 
Внаслідок влучання ворожого снаряду в обʼєкт відпочинку, розташованого поблизу дитячого майданчика села Малокатеринівки Запорізького району, поранено 18-річну дівчину та четверо дітей 11, 14, 15 та 17 років. Під час реанімаційних заходів 15-річний хлопець помер.
 
Дані щодо потерпілих уточнюються.
 
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Нагадаємо, російські війська влучили у дитяче кафе в Запорізькій області. Внаслідок російського обстрілу є троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

 

Запоріжжявійна в Україніросія окупанти

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