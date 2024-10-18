окупанти вбили понад сотню українських бійців, які здавалися у полон – Лубінець
18 жовтня 2024, 17:55
Омбудсмен Лубінець
Лубінець також заявляє, що міжнародні організації закривають на ці злочини очі.
росіяни вбили понад 100 українських військовослужбовців, які здавалися в полон.
Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він наголосив, що це «свідома політика росії, однак міжнародні організації закривають на це очі».
"Я не бачу ні публічної, ні юридичної реакції на ці події — ордерів на арешт для воєнних злочинців досі немає. Українські правоохоронні органи роблять усе можливе для фіксації таких злочинів. Я офіційно передав матеріали про факти страт до уповноваженої з прав людини в рф. Зрозуміло, що реакції росії на порушення Женевських конвенцій годі очікувати, але моє завдання — фіксувати ці факти. Ми робимо все, щоб міжнародна спільнота про це дізнавалася", - підкреслив омбудсман.
Лубінець вважає, що окупанти убивають полонених не тільки для "демонстрації зневаги до міжнародного права, а й для того, щоб "зв’язати кров'ю" виконавців та підтримати власну пропаганду".
Омбудсман згадав про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної і додав, що з початку російської агресії загинуло щонайменше 102 представники медіа.