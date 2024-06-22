Окупанти вдарили по Харкову

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

російські окупаційні війська у суботу, 22 червня, завдали чотири удари керованими авіаційними бомбами по Харкову.

Про це зазначив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

"Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Удар прийшовся по житловому будинку", - наголосив він.

Інформація про масштаби руйнувань у місті уточнюється. На місці удару армії рф працюють екстрені служби.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загрозу повторних ударів по обласному центру. За його словами, нині відомо про двох загиблих. Терехов заявив, що кількість поранених зросла до 18 людей.

Напередодні війська рф у Вовчанській громаді вбили працівницю "Укрпошти",яка займалася доставкою пенсій. В автомобіль “Укрпошти” влучив російський безпілотник.

Як нещодавно писав The Guardian, перші літаки F-16, ймовірно, прибудуть до України влітку. Очікується, що винищувачі захищатимуть Харків від російських ударів, зокрема, КАБами.