Матеріали:
Теми:

Окупанти вдарили "шахедами" по Одещині. Є влучання та постраждалі

03 вересня 2023, 09:15
Окупанти вдарили
Фото: УНН
Ворожа атака була масованою і довготривалою.

російські окупанти в ніч проти 3 вересня атакували ударними дронами "шахед" Одещину. Зафіксовані влучання, поранення отримали щонайменше дві людини.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Атака була досить масованою і довготривалою. Повітряна тривога лунала понад 3,5 години. Весь цей час силами протиповітряної оборони забезпечувалось відбиття атак. Вони як завжди спрямовували їх кількома хвилями, намагаючись знайти слабкі місця протиповітряної оборони, обійти їх і завдати максимальну кількість влучань. Але все ж таки 22 безпілотники були знищені силами протиповітряної оборони. На жаль, відбулись влучання, обставини уточнюються. Була пожежа, яку оперативно ліквідували. Вже є інформація про двох постраждалих, яким надано медичну допомогу - цивільні особи, які отримали уламкові поранення", - повідомила Гуменюк.

Своєю чергою, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що ударні безпілотники атакували порти на Дунаї. За його словами, це є "відповіддю" росії на спроби ООН та деяких політиків йти на поступки державі-терористу.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, силам ППО на півдні вдалося збити 22 БПЛА із 25. Окупанти здійснили кілька хвиль атак з південного та південно-східного напрямку: мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ РФ.

Одесапортвійна в Україніросія окупантиатака дронів

Останні матеріали

Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Технології
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 16:45
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Політика
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 23:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 16:20
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Політика
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 12:37
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Cуспільство
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 09:47
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Технології
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 16:53
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Політика
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 08:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється