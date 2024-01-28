Окупанти вербують іноземних студентів в армію рф – ЦНС

Через мовний бар'єр росіяни вчать іноземців жестових команд.

Останнім часом у полон до сил оборони часто потрапляють іноземці, що були завербовані росіянами в ряди свого окупаційного війська.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Під час спілкування військовополоненими було виявлено ряд факторів, що вказують на організовану схему схиляння іноземних студентів до підписання контракту зі зс рф", – пишуть у ЦНС.

Зокрема, навколо московських ВНЗ у яких навчаються іноземці, розміщено чимало реклами щодо “перспектив” військової служби.

"Куратори груп та російські студенти, що мають допомагати таким іноземцям в акліматизації та успішному засвоєнні програми методом навіювання, розповідають про фінансове забезпечення у зс рф. Виявивши осіб, які мають фінансові проблеми чи гостру потребу у великих сумах коштів (оплат навчання, лікування тощо) вони їх скеровують у місцеві військкомати. Часто до таких студентів підсилають осіб, що викрадають у них наявні суми коштів аби створити почуття безвиході та відчаю", – ідеться в інформації.

А потім іноземців шантажують загрозою депортації.

Також спецслужи через соціальні мережі проводять таргетовану рекламу на таких людей щодо можливості укласти контракт з МО рф. Основний аргумент – фінансовий – можливість заробити кошти для подальшого навчання та проживання в росії.

Підготовку іноземців проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки “Авангард”, який формально перебуває у віданні департаменту освіти і науки міста москви. Ідею його створення підтримав особисто президент рф, задля популяризації серед молоді військової та державної служби.

Центр є складовою парку “Патріот” – масштабного мілітаристичного парку культури і відпочинку російсько армії. На території центру “Авангард” регулярно проводяться мілітарні вишколи для молоді 14-17 років. Це також служить прикриттям для підготовки там іноземців.

В середньому одночасно там проходять підготовку близько 300 іноземних осіб. За походженням це здебільшого: китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани, шриланкійці.

Через те, що більшість іноземців дуже слабко володіють російською мовою, їх привчають до жестових команд та ключових слів за їх подальшої посади в окупаційному війську.

"На поле бою їх виводять російські офіцери та сержанти. Після віддання наказу та визначення варіантів дій офіцери залишають іноземців на полі бою, а самі повертаються на тилові позиції. До іноземців у в російському війську традиційно зневажливе та недбале ставлення, їх особливо не бережуть, а їх становище можна порівняти з підрозділами сформованими з ув’язнених", – додають у нацспротиві.