Окупанти вербують іноземців для служби у десантних підрозділах – ISW
Через дефіцит кадрових військових для поповнення бойових втрат, росіяни намагаються залучити іноземних добровольців для служби у підрозділах повітряно-десантних військ (ПДВ) у війні проти України.
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Так, одне з російських джерел 3 жовтня заявило, що у російських повітряно-десантних бригадах служать добровольці з Непалу.
"Військові продовжують вербувати іноземних добровольців для служби у, ймовірно, підрозділах повітряно-десантних військ, що деградували після інтенсивних боїв", - йдеться у повідомленні.