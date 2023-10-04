Окупанти вербують іноземців для служби у десантних підрозділах – ISW

Окупанти намагаються залучити іноземних добровольців для війни проти України.

Через дефіцит кадрових військових для поповнення бойових втрат, росіяни намагаються залучити іноземних добровольців для служби у підрозділах повітряно-десантних військ (ПДВ) у війні проти України.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, одне з російських джерел 3 жовтня заявило, що у російських повітряно-десантних бригадах служать добровольці з Непалу.

"Військові продовжують вербувати іноземних добровольців для служби у, ймовірно, підрозділах повітряно-десантних військ, що деградували після інтенсивних боїв", - йдеться у повідомленні.