Окупанти від початку доби п’ять разів порушили "тишу", втрат немає
"Упродовж доби ворог п'ять разів порушив заборону на використання будь-якої зброї. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомляє прес-служба ООС.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти з напрямку Василівки обстріляли з ручного протитанкового гранатомета українські позиції поблизу Новоселівки Другої.
Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил були обстріляні 4 рази. Так, з великокаліберного кулемета бойовики обстрілювали позиції українських бійців біля Світлодарська з напрямку Лозового, а неподалік Нижньотеплого відкривали вогонь двічі з напрямку Обозного. Околиці Луганського з напрямку Нижнього Лозового бойовики обстрілювали з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
Втрат з української сторони не зафіксовано, поінформували у штабі.
Нагадаємо, що напередодні 1 серпня від початку перемир'я на Донбасі вперше дістав поранення український військовий.
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