Матеріали:
Теми:

Окупанти відмовили представникам ООН у допуску до постраждалих від затоплення районів

19 червня 2023, 08:57
Окупанти відмовили представникам ООН у допуску до постраждалих від затоплення районів
Фото: ДСНС
Координатор ООН в Україні Деніз Браун закликала російську владу поважати міжнародне гуманітарне право.

Окупанти відмовили ООН у наданні доступу до районів лівобережжя Херсонської області, які постраждали під час підриву Каховської ГЕС.

Про це заявила гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун, повідомляє прес-служба міжнародної організації.

У зв'язку з цим Браун закликала російську владу діяти згідно з їхніми зобов'язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права.

"Уряд рф поки що відхилив наше звернення про доступ до районів під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжить працювати над отриманням необхідного доступу. Не можна відмовляти у наданні допомоги людям, які її потребують", - заявила гуманітарний координатор ООН

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали греблю та машинну залу Каховської ГЕС.

ООНокупантиокуповані територіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О’Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться
Cуспільство
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 червня 2023, 08:45
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється