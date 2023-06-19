Окупанти відмовили представникам ООН у допуску до постраждалих від затоплення районів

Координатор ООН в Україні Деніз Браун закликала російську владу поважати міжнародне гуманітарне право.

Окупанти відмовили ООН у наданні доступу до районів лівобережжя Херсонської області, які постраждали під час підриву Каховської ГЕС.



Про це заявила гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун, повідомляє прес-служба міжнародної організації.

У зв'язку з цим Браун закликала російську владу діяти згідно з їхніми зобов'язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права.



"Уряд рф поки що відхилив наше звернення про доступ до районів під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжить працювати над отриманням необхідного доступу. Не можна відмовляти у наданні допомоги людям, які її потребують", - заявила гуманітарний координатор ООН

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали греблю та машинну залу Каховської ГЕС.