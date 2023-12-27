Окупанти влаштували "полювання" на інформаторів після знищення ВДК "Новочеркаськ" – ЦНС
Внаслідок знищення корабля "Новочеркаськ" ворожі сили оточили центральний район Феодосії та посилили контроль на місцевих вулицях.
Цю інформацію оприлюднив Центр національного спротиву.
Ворожі війська розпочали активну кампанію з пошуку тих, кого вони підозрюють у спостереженні за портом.
Загарбники намагаються утримати будь-яку інформацію про пошкодження портової інфраструктури в секреті.
Однак така істерія окупантів не впливає на реальну ситуацію.
"росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил Оборони. Кожна їх дія фіксується та передається, а вже засобів ураження вистачить на всіх", – наголосили в ЦНС.
Нагадаємо, що близько 3 години ночі 26 грудня ЗСУ уразили корабель "Новочеркаськ". Окупаційна "влада" деякий час відмовчувалася, а згодом гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про "ворожу атаку", не вдаючись у деталі.