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Окупанти влаштували "полювання" на інформаторів після знищення ВДК "Новочеркаськ" – ЦНС

27 грудня 2023, 10:15
Окупанти влаштували
Фото з вільного доступу
Окупанти активно проводять перевірки та пошуки інформаторів у місті.

Внаслідок знищення корабля "Новочеркаськ" ворожі сили оточили центральний район Феодосії та посилили контроль на місцевих вулицях.

Цю інформацію оприлюднив Центр національного спротиву.

Ворожі війська розпочали активну кампанію з пошуку тих, кого вони підозрюють у спостереженні за портом.

Загарбники намагаються утримати будь-яку інформацію про пошкодження портової інфраструктури в секреті.

Однак така істерія окупантів не впливає на реальну ситуацію.

"росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил Оборони. Кожна їх дія фіксується та передається, а вже засобів ураження вистачить на всіх", – наголосили в ЦНС.

Нагадаємо,  що близько 3 години ночі 26 грудня ЗСУ уразили корабель "Новочеркаськ". Окупаційна "влада" деякий час відмовчувалася, а згодом гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про "ворожу атаку", не вдаючись у деталі.

 

 

 
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