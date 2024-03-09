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Окупанти влаштували тактичну несподіванку в районі Авдіївки – ISW

09 березня 2024, 09:17
Окупанти влаштували тактичну несподіванку в районі Авдіївки – ISW
Фото:pravda.com.ua
Експерт Машовець заявив, що окупанти здійснили перегрупування, не даючи українським військам повною мірою усвідомити це.

російські окупанти впродовж останніх тижнів покращили свої тактичні можливості та використали тактичну несподіванку в районі Авдіївки Донецької області

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, це свідчить про те, що у російській армії могли засвоїти тактичну адаптацію, отриману під час проведення наступальних операцій в Україні.

В ISW посилаються на слова українського військового оглядача Костянтина Машовця, який заявляв, що російські війська змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу в райони поблизу північно-східної Авдіївки.

За його словами, росіяни здійснили таке перегрупування і тактичний зсув, не даючи українським військам повною мірою усвідомити це.

На думку аналітиків, загарбники просунулися в цьому районі через певну тактичну несподіванку.

"Заслуговує на увагу здатність російських військ досягти елементів тактичної несподіванки в такому операційному середовищі практично без маскування. ISW не спостерігала інших останніх помітних інцидентів, коли російські сили досягали або використовували тактичну несподіванку", – йдеться у звіті Інституту.

Водночас експерти заспокоюють: те, що росія змогла зробити це поблизу Авдіївки, не обов'язково вказує про ширші російські можливості.

"російські війська продемонстрували обмежені адаптації на тактичному рівні на певних ділянках фронту, але постійні тактичні провали рф по всій території України свідчать про те, що російське військове командування не засвоїло всі можливі тактичні адаптації серед усіх угруповань окупантів, що діють в Україні", – підсумували в ISW.

ВорогАвдіївкавійна в Україніросія окупанти

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