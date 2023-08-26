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Окупанти воюють без ротації чи значного підкріплення у районі Роботиного – ISW

26 серпня 2023, 09:42
Окупанти воюють без ротації чи значного підкріплення у районі Роботиного – ISW
Джерело unian
Українські сили продовжили контрнаступальну операцію поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

ЗСУ просунулися вперед, а російські військові блогери висловили стурбованість відсутністю підкріплень і ротації військ у цьому районі. 

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі України повідомляли, що українські війська досягли невизначених успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопокропівка (5-13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

Також відомий російський військовий блогер висловив занепокоєння щодо здатності втомлених від боїв російських сил захищатися від можливих майбутніх нових українських атак поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на тлі заяв про те, що бої перемістилися до південного Роботиного.

Один з військових блогерів стверджував, що багато російських військовослужбовців, які воюють під Роботиним, перебувають на передовій з початку українського контрнаступу і цим підрозділам не вистачає передових підкріплень.

Це твердження підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, які воюють на заході Запорізької області, оборонялися від українських атак з початку контрнаступу без ротації чи значного підкріплення. 

Запорізька областьконтрнаступросія окупантивійна в Україні

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