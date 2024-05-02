Окупанти використовують ударні дрони над ядерними реакторами ЗАЕС – ГУР

Українська розвідка надала відеодокази.

російські війська використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Підрозділи активних дій ГУР знайшли підтвердження того, що окупанти використовують дрони на ЗАЕС. Відео з ворожого fpv-безпілотника отримали за допомогою засобів радіоелектронної розвідки. На кадрах є маркування UT4D.TT, що вказує, що безпілотник постачало Міноборони рф.

Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.

Представник ГУР Андрій Черняк повідомив, що росіяни використовують території ЗАЕС для пусків дронів, оскільки українські війська не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

За даними розвідки, окупанти обладнали пускові майданчики для своїх безпілотників біля шостого реактора Запорізької АЕС.

Також з літа 2023 року територію захопленої АЕС росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів. Цим займається так звана школа “Арханґєл”, яка фінансується головним управлінням Генштабу ЗС рф (колишнє ГРУ).