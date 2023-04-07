Окупанти викрали чотирьох працівників ЗАЕС – Енергоатом

В НАЕК зазначили, що усі четверо вважалися "лояльними" до окупаційного керівництва ЗАЕС.

російські загарбники викрали 4 працівників служби фізичного захисту Запорізької АЕС увечері 6 квітня – місцезнаходження атомників наразі невідоме.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Увечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим", - йдеться у повідомленні.



В НАЕК зазначили, що усі четверо вважалися "лояльними" до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з фейковою АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Зокрема, серед затриманих був заступник "начальника" служби Марк Волков, котрий "всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників".



Водночас Енергоатом підкреслив, що попри "офіційний" перехід на роботу до окупантів, у цих людей немає паспортів рф. НАЕК припускає, що, ймовірно, саме це могло не сподобатись загарбникам.

"Так чи інакше, ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук "неблагонадійних" посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів", – підсумували в НАЕК.