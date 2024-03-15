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Окупанти випустили ракети та "Шахеди" по Україні

15 березня 2024, 08:25
Окупанти випустили ракети та
Фото: УНН
ППО відпрацювала на відмінно.

Україна пережила чергову ворожу атаку. Окупанти знову били ударними безпілотниками.

Про це повідомив Генштаб.

"Вночі російські окупанти атакували Україну застосувавши 27 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил України, було збито 27 ударних БпЛА.

"У ніч проти 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed". У результаті бойової роботи збито 27 дронів у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Вінничині пролунали потужні вибухи. Один із безпілотників вдарив по житловому будинку, там спалахнула дуже сильна пожежа. Є загиблі та постраждалі.

шахедивійна в Україніросія окупантиатака дронів

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