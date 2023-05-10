Окупанти вивозять родичів співробітників ЗАЕС до росії

З Енергодара російські військові вивозять членів сімей працівників Запорізької АЕС.

Співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

"Окупаційна "влада" анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак тих, хто погодився вивезли до Ростовської області рф та розмістили у наметових містечках", - написано в пості

​​Окупаційна влада заявила про евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку і готелі, а тих, хто погодився вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Крім того, минулого тижня в Великій Білозерці більшість росіян виїхали з населеного пункта на власних транспортних засобах в напрямку Криму.