Окупанти замінили понад 35% населення Криму після анексії

Згідно з отриманими даними, етнічна структура населення Криму суттєво змінилася після російської анексії.

Від початку окупації Криму маріонетки кремля замінили понад 35% жителів півострова.

Про це заявила виконувачка обов’язків Постійного представника президента України в Автономній республіці АР Крим Ольга Куришко в інтерв'ю Тиждень.ua.

Вона послалася на результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології щодо когнітивної деокупації Криму, яке проводилося на замовлення Представництва. Згідно з отриманими даними, етнічна структура населення Криму суттєво змінилася після російської анексії.

Куришко нагадала, що російські окупанти організували масштабне переселення жителів росії на півострів, а після 2022 року — примусове переміщення з нещодавно окупованих територій України.

"Кількість новоприбулих оцінюється приблизно в мільйон. І це в той час, коли тисячі громадян України були змушені покинути домівки через регулярні переслідування та репресії з боку окупантів, мілітаризацію, неприйняття окупації та небажання жити під нею. Для регіону з населенням близько 2,5 мільйона осіб це означає, що за десятиліття окупації замістили, за найскромнішими підрахунками, понад 35% жителів", — сказала Куришко.

Раніше перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял заявляв, що росія змінила демографію регіону після анексії Криму, переселивши на острів від 800 тисяч до 1 мільйона своїх громадян.