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ПОЛІТИКА

Окупанти затоплюють пороми біля мосту у Криму – ГУР

22 серпня 2023, 18:57
Окупанти затоплюють пороми біля мосту у Криму – ГУР
Фото: bbc.com
Дії агресорів та гарячковість їх рішень свідчать про інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва росії, зазначили у розвідці.

російські агресори вигадали нехитрий спосіб захисту незаконного Кримського мосту у Керченській протоці – вони затоплюють пороми. 

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Вказано, що зараз росіяни проводять підготовчі роботи для затоплення вже другого порому. А загалом планується затопити щонайменше шість плавзасобів такого типу з метою створення захисної смуги перед мостом. Потім між затопленими поромами планується встановити бонові загородження.

У розвідці зазначили, що нещодавні удари по мосту у Криму вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та "викликали істеричну реакцію воєнно-політичного керівництва московії".

"У кремлі вимагали будь-що убезпечити об’єкт, який є критично важливим для воєнної логістики російської окупаційної армії. Нехитра міра захисту дев’ятнадцятикілометрового моста  у вигляді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва терористичної росії", – йдеться у повідомленні ГУР.

Кримвійнаокупанти

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