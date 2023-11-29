Окупанти заявили про атаку безпілотника, який нібито збили під москвою

В останні тижні атак невідомих дронів по території рф побільшало.

росію атакував невідомий безпілотник, його нібито знищили над Подільським сьогодні вранці, 29 листопада.



Про це повідомляє Telegram мера москви Сергія Собяніна.

"Силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - заявив Собянін.



У Міністерстві оборони рф також повідомили, що безпілотник збили над територією Подільського міського округу Московської області приблизно о 6:30.

В останні тижні знову почастішала кількість атак невідомих дронів по території рф. 26 листопада в Тулі рф вранці пролунало кілька вибухів. Місцеві ЗМІ повідомили про "збиття безпілотників".