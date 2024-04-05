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окупанти зайшли до крайніх будинків Часового Яру – DeepState

05 квітня 2024, 11:35
окупанти зайшли до крайніх будинків Часового Яру – DeepState
Фото: з вільного доступу
Окупанти мають перевагу у живій силі і продовжують штурмувати позиції ЗСУ.

російська окупаційна армія зайшла до крайніх будинків у місті Часів Яр у Донецькій області. Ситуація східніше від цього населеного пункту важка.

Про це повідомили  аналітики проєкту DeepState.

Аналітики зазначили, що ситуація східніше Часового Яру важка, оскільки росіяни зайшли у крайні будинки. Також були штурми і на багатоповерхівки, але там окупантам не вдалося закріпитися. Силам Оборони важко стримувати натиск противника – росіяни продовжують численні штурми, маючи перевагу у живій силі.

 "Враховуючи ситуацію з зайняттям противником позицій на околицях, в Часовому Ярі найближчим часом можуть початись вуличні бої. Якщо надалі не вирішити питання з брехнею та взаємодією в Роботиному, то ворог повторно захопить село", – йдеться у повідомленні аналітиків.

DeepState пише, що актуальною проблемою залишається також ІФС (інженерно-фортифікаційні споруди). Раніше співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий, коментуючи ситуацію з інженерно-фортифікаційними спорудами на фронті, заявляв, що в зоні ведення бойових дій з цим проблеми. Він зазначив, що питання оборонних споруд у Часовому Ярі залишається відкритим.

"Виходив речник, виходило командування, які заявляли, що вони підготували оборону, що вона розбудовується, що за всім слідкують. І тут ми бачимо просування на Часів-Ярівських висотах, де московити підібралися до околиць населеного пункту. Тому знову виникає питання ІФС", – зазначив аналітик. Роман Погорілий наголосив, що перевірка наявності інженерно-фортифікаційних споруд є кричущою проблемою.

 

Часів Ярвійна в Україніросія окупантиконтранаступ

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