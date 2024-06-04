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окупанти зазнають великих втрат, їхні успіхи незначні – британська розвідка

04 червня 2024, 15:33
окупанти зазнають великих втрат, їхні успіхи незначні – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
російські війська намагаються зберегти оперативний темп, попри значні втрати.

Окупаційні війська рф зосереджують основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку, де вони здобули незначних успіхів за великих втрат.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

За інформацією розвідки, на вказаному напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень оперативної активності окупаційної армії рф. Окупанти досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша.

Розвідники зазначають, що росіяни не досягли значних успіхів, попри інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове вздовж траси Е50.

Крім того, російські атаки на село Невельське були відбиті, і село, ймовірно, залишається під контролем України.

"Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти оперативний темп, попри значні втрати", – йдеться в повідомленні.

 

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