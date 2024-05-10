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Окупанти здійснили спробу прориву на Харківщині, ЗСУ залучили резерви – Міноборони

10 травня 2024, 13:51
Окупанти здійснили спробу прориву на Харківщині, ЗСУ залучили резерви – Міноборони
Фото: facebook.com/odalug
Наразі на Вовчанському напрямку тривають бої різної інтенсивності.

О 5 ранку 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області.

Про це повідомляє Міноборони України.

Збройні сили захищають позиції на Харківщині. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

"З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Міноборони, станом на зараз атаки окупантів відбито, тривають бої різної інтенсивності. 

"Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцева військова адміністрація Вовчанська оголосила про евакуацію населення через посилення атак росіян.

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