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Окупанти змусили цивільного бігти через мінне поле до позицій ЗСУ

"Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення"
Російські окупанти на Донбасі відправили 70-річного жителя Донецька на мінне поле, сподіваючись спровокувати ЗСУ на вогонь і викрити українські позиції.
Окупанти змусили цивільного бігти через мінне поле до позицій ЗСУ Фото: google.com

"Російсько-окупаційні війська не припиняють вражати своєю цинічністю у ставленні до місцевого населення тимчасово окупованих територій та використовують цивільних жителів для досягнення у своїх ганебних цілей... 13 липня ввечері громадянин України, мешканець міста Донецька 1949 року народження, після залякування російськими окупантами та виконуючи їхні вказівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в сторону позицій українських захисників, з метою виявлення системи вогневих позицій на наших опорних пунктах", - йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Військовослужбовці на спостережному посту зрозуміли, що бачать цивільну особу, та підпустили чоловіка до своїх позицій без ризику для його життя і здоров’я.

"Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, що з початку агресії РФ на Донбасі в результаті підриву на мінах і вибухонебезпечних залишках війни постраждали 833 людини: загинули 269 цивільних осіб, ще 564 отримали поранення.

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14 07 2019 19:27
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