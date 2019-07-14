Окупанти змусили цивільного бігти через мінне поле до позицій ЗСУ
"Російсько-окупаційні війська не припиняють вражати своєю цинічністю у ставленні до місцевого населення тимчасово окупованих територій та використовують цивільних жителів для досягнення у своїх ганебних цілей... 13 липня ввечері громадянин України, мешканець міста Донецька 1949 року народження, після залякування російськими окупантами та виконуючи їхні вказівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в сторону позицій українських захисників, з метою виявлення системи вогневих позицій на наших опорних пунктах", - йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Військовослужбовці на спостережному посту зрозуміли, що бачать цивільну особу, та підпустили чоловіка до своїх позицій без ризику для його життя і здоров’я.
"Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення", - зазначили в штабі.
Нагадаємо, що з початку агресії РФ на Донбасі в результаті підриву на мінах і вибухонебезпечних залишках війни постраждали 833 людини: загинули 269 цивільних осіб, ще 564 отримали поранення.
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