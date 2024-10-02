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Окупація Вугледара створює проблему для ЗСУ і розблокує логістику росіян – NYT

02 жовтня 2024, 21:07
Окупація Вугледара створює проблему для ЗСУ і розблокує логістику росіян – NYT
Фото: Генштаб ЗСУ
Для ЗСУ Вугледар був зручним оборонним бастіоном.
Українські військові відступити з руїн Вугледара. Місто протягом майже трьох років служило життєво важливим оборонним бастіоном для України, а тепер з його контролю свій зиск матимуть окупанти.
 
Про це пише The New York Times.
 
Втрата Вугледара ускладнить українській армії оборону південно-західної частини Донецької області. Натомість Росія отримає новий вектор наступу в напрямку Покровська. 
 
Для ЗСУ Вугледар був зручним оборонним бастіоном. На північ і захід від нього є лише маленькі села і дуже мало географічних об’єктів, за які можна зачепитися українській обороні.
 
Відхід ЗСУ з цього міста, ймовірно, також зменшить тиск на російські лінії постачання між окупованою частиною Донбасу та Кримом, оскільки українські сили тепер перебуватимуть далі від критично важливих залізничних і автомобільних доріг на окупованій території.
 
Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя у вигнанні, вважає, що утримання Вугледара дозволить росіянам відновити свою логістику на півдні України. За його словами, це включатиме "систематичну роботу залізниці" з росії до Маріупольського порту.

 

війна в Україніросія окупантивугледар

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