Окупація Вугледара створює проблему для ЗСУ і розблокує логістику росіян – NYT

Українські військові відступити з руїн Вугледара. Місто протягом майже трьох років служило життєво важливим оборонним бастіоном для України, а тепер з його контролю свій зиск матимуть окупанти.

Втрата Вугледара ускладнить українській армії оборону південно-західної частини Донецької області. Натомість Росія отримає новий вектор наступу в напрямку Покровська.

Для ЗСУ Вугледар був зручним оборонним бастіоном. На північ і захід від нього є лише маленькі села і дуже мало географічних об’єктів, за які можна зачепитися українській обороні.

Відхід ЗСУ з цього міста, ймовірно, також зменшить тиск на російські лінії постачання між окупованою частиною Донбасу та Кримом, оскільки українські сили тепер перебуватимуть далі від критично важливих залізничних і автомобільних доріг на окупованій території.

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя у вигнанні, вважає, що утримання Вугледара дозволить росіянам відновити свою логістику на півдні України. За його словами, це включатиме "систематичну роботу залізниці" з росії до Маріупольського порту.