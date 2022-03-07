Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

окупаційні війська закріплюються в районі Лисичанська

російські війська акріплюються в районі Лисичанська. Місто у вогні, ворог кинув на нього всі свої сили та атакує із незрозуміло жорстокою тактикою.
окупаційні війська закріплюються в районі Лисичанська Фото: t.me/luhanskaVTSA

Про це повідомив Сергій Гайдай.

Голова ОВА зауважив, що за місяць вуличних боїв у Сєвєродонецьку залишились вцілілі адмінбудівлі та будинки, в той час як за короткий проміжок часу у Лисичанську все знищено вщент. 

"Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це попри знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Зазнають втрат, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти", - пише Гайдай.

Минулої доби рятувальники ліквідовували займання жилих будинків, торгового центру, а також магазину.

"Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини. Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ", - додав Гайдай.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 07 2022 09:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.