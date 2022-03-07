окупаційні війська закріплюються в районі Лисичанська

російські війська акріплюються в районі Лисичанська. Місто у вогні, ворог кинув на нього всі свої сили та атакує із незрозуміло жорстокою тактикою.

Про це повідомив Сергій Гайдай.

Голова ОВА зауважив, що за місяць вуличних боїв у Сєвєродонецьку залишились вцілілі адмінбудівлі та будинки, в той час як за короткий проміжок часу у Лисичанську все знищено вщент.

"Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це попри знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Зазнають втрат, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти", - пише Гайдай.

Минулої доби рятувальники ліквідовували займання жилих будинків, торгового центру, а також магазину.

"Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини. Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ", - додав Гайдай.