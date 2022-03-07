окупаційні війська закріплюються в районі Лисичанська
Про це повідомив Сергій Гайдай.
Голова ОВА зауважив, що за місяць вуличних боїв у Сєвєродонецьку залишились вцілілі адмінбудівлі та будинки, в той час як за короткий проміжок часу у Лисичанську все знищено вщент.
"Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це попри знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Зазнають втрат, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти", - пише Гайдай.
Минулої доби рятувальники ліквідовували займання жилих будинків, торгового центру, а також магазину.
"Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини. Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ", - додав Гайдай.
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