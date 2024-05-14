Олаф Шольц запевняє Київ у подальшій підтримці

Він розповів, що у 2024 році буде надана військова допомога на суму понад сім мільярдів євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та глави урядів країн Північної Європи запевнили, що й надалі надаватимуть підтримку України.

Про це повідомляє Tagesschau.

За словами Шольца, з початку російської агресії в лютому 2022 року Німеччина надала або пообіцяла надати Україні озброєння на суму 28 мільярдів євро.

"Ми єдині в нашій підтримці України в її захисті від російської агресії. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну – стільки, скільки буде потрібно", – заявив німецький канцлер у Стокгольмі після зустрічі з прем'єр-міністрами Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.

Він розповів, що у 2024 році буде надана військова допомога на суму понад сім мільярдів євро.

"Ми надавали і будемо надавати", – запевнив канцлер, маючи на увазі вже обіцяну військову допомогу.

Нещодавно Шольц заявив, що українські біженці, які хочуть залишитися в Німеччині, повинні знайти роботу. У Німеччині частка українських біженців, які знайшли роботу, критично низька - вона становить приблизно 25%, водночас у Данії, наприклад, 77% біженців з України знайшли роботу.