Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів за версією авторитетного американського журналу

Укаїнець став єдиним представником надважкої ваги у десятці найкращих.

Авторитетний The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P), передає Укрінформ.

Його очолив чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО). Укаїнець став єдиним представником надважкої ваги у десятці найкращих.

На сьомому місці опинився колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко.

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

1. Олександр Усик

2. Наоя Інуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Еррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Дмитро Бівол

7. Василь Ломаченко

8. Джош Тейлор

9. Джермелл Чарло

10. Хуан Франциско Естрада

Нагадаємо, що Олександр Усик пожертвував 13,8 мільйона гривень на відбудову села Мощун Київської області.