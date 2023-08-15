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Олексій Резніков подякував США за новий оборонний пакет на $200 млн

15 серпня 2023, 11:25
Олексій Резніков подякував США за новий оборонний пакет на $200 млн
США відіграють провідну роль у наданні Україні того, що необхідно для досягнення Перемоги, зазначив міністр.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за пакет додаткової допомоги Україні у сфері безпеки й оборони на загальну суму 200 млн доларів.

Про це йдеться на сторінці очільника оборонного відомства України у X(twitter).

"Все, чого ми хочемо – це звільнити нашу землю і притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності. Для виконання цієї місії нам потрібне партнерство та підтримка наших друзів, а США відіграють провідну роль у наданні Україні того, що необхідно для досягнення Перемоги. Дякую моєму колезі Міністру оборони США Ллойду Остіну і всім американцям за черговий пакет допомоги в галузі безпеки!" — написав Олексій Резніков.

Нагадаємо, 14 серпня Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу на 200 млн доларів. До нього, серед іншого, увійшли ракети для Patriot та HIMARS, протитанкові ракетні системи Javelin та TOW та артилерійські снаряди калібру 105 та 155 мм.

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