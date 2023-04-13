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Time назвав 100 найвпливовіших людей року, серед них і Олена Зеленська

13 квітня 2023, 18:19
Time назвав 100 найвпливовіших людей року, серед них і Олена Зеленська
Фото: Укрінформ
У списку шість категорій. Серед впливових людей - Байден та Шольц.
Американський журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей планети за 2023 рок і туди потрапили перша леді України Олена Зеленська та українська правозахисниця, нобелівська лавреатка Олександра Матвійчук.
Про це йдеться на сайті видання.
 
У категорії "Лідери" Олена Зеленська та Олександра Матвійчук опинилися поруч із президентом США Джо Байденом, канцлером ФРН Олафом Шольцем, прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою та заарештованим в росії журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем.
 
Журнал приводить цитату першої леді США Джил Байден, яка пояснює таке визнання української колеги.
 
"Олена Зеленська не очікувала, що стане воїном за народ України, але вона відповіла на цей виклик із безмежною мужністю. Вона могла забрати свою сім'ю і втекти. Яка мати стала б її звинувачувати? Але вона залишається. Вона залишається, тому що свобода і демократія потребують захисників. Вона залишається, щоб показати всьому світу, що серце і надія можуть змусити навіть найбільшого тирана здаватися маленьким. Вона залишається заради своїх дітей - заради їхнього майбутнього і майбутнього всіх українців", - зазначає Джил Байден.
 
До списку "Титани" зарахували скандального мільярдера Ілона Маска, футболіста Ліонеля Мессі, співачку Бейонсе та розробників вакцини Biontech Угура Шахіна та Озлем Туреджі.
 
Цьогорічними "Новаторами" стали генеральний директор OpenAI Сем Альтман, супермодель Белла Хадід та американська реперка Доджа Кет.
 
У категорії "Кумири" - британський король Чарльз ІІІ, письменник Салман Рушді, американська баскетболістка Брітні Грайнер, яку звільнили з ув'язнення в рф, та інші.
 
Американський актор Майкл Б. Джордан, актори Колін Фарелл та Дрю Беррімор потрапили до списку "Діячі мистецтва".

 

лідериШольцЗеленськавійна в УкраїніБайден.США

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