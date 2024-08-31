Олещук розповів про досягнення Повітряних сил за час його командування

Серед досягнень Микола Олещук назвав порятунок країни від блекауту, знищення штабу російського Чорноморського флоту у Севастополі, ліквідацію цінних бортів та інші.

У День авіації, 31 серпня, а також на наступний день після свого звільнення Микола Олещук зробив допис, у якому розповів про досягнення Повітряних сил за час його командування.

Про це він написав у Facebook.

Він нагадав, що у серпні 2021 року мав честь очолити великий колектив – другий за чисельністю вид Збройних Сил України – Повітряні Сили.

“Це були важкі три роки. Три роки війни за Україну. Щодня і щоночі мені доводилось приймати непрості рішення, від який напряму залежить життя багатьох людей, контроль повітряного простору, ситуація на фронті”, – написав Олещук.

Він зазначив, що на початку російського вторгнення було найважче. Але був чіткий план дій на випадок масованого ракетного удару по об’єктах Повітряних Сил. Треба було врятувати техніку і людей, вивести з-під удару і перемістити на запасні позиції та аеродроми якомога більше засобів, дати рішучу відсіч агресору.

Вже за два місяці Повітряні Сили очистили небо від ворожих літаків на підконтрольній території, налагодили систему протиповітряної оборони, в якій працюють також підрозділи ППО усіх Сил оборони.