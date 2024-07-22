Олімпійські ігри в Парижі стануть моментом "політичного перемир'я" – Макрон

За його словами, Олімпійські ігри будуть "спортивним святом".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Олімпійські ігри в Парижі, які розпочнуться 26 липня, стануть моментом "політичного перемир'я" на тлі спроб сформувати новий уряд після дострокових виборів.

Про це повідомляє Le Monde.

Під час свого візиту в олімпійське селище у Сен-Дені Макрон підкреслив, що Олімпійські ігри будуть "спортивним святом" та "олімпійським і політичним перемир'ям". Він зазначив, що Ігри будуть в центрі життя країни, і завдяки їм світ буде у Франції.

Однак Макрон не уточнив, чи означає це, що він не призначатиме нового прем'єр-міністра до закінчення Олімпіади. Водночас його оточення уточнило, що призначення прем'єра замість Габріеля Атталя, який подав у відставку, малоймовірне до Олімпіади, "якщо не станеться колосальне прискорення" переговорів.