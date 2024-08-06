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Олімпійські тренування в Сені знову скасували

06 серпня 2024, 15:33
Олімпійські тренування в Сені знову скасували
Фото: EPA/UPG
Це п'яте скасоване тренування з початку Олімпіади.
У Парижі скасували тренування в Сені перед змаганнями із плавання на відкритій воді в межах Олімпійських ігор через забруднення води.
 
Про це повідомляє AFP.
 
Це п'яте скасоване тренування з початку Олімпійських ігор. 
 
Також через незадовільну якість води на один день перенесли змагання з чоловічого триатлону.
 
Аби дозволити спортсменам плавати у Сені, влада французької столиці перевіряє два рівні фекальних бактерій у воді: рівень бактерій E. Coli і рівень ентерококів.
 
 У понеділок оргкомітет повідомив, що перед змішаною естафетою триатлоністів поінформували про результати аналізів води, зокрема що в одній з чотирьох контрольних точок лабораторія виявила перевищення нормативних рівнів. 
 
Організатори перенесли чоловічі змагання з триатлону після того, як виявилося, що Сена занадто брудна для спортсменів після сильних злив у тиждень перед відкриттям Олімпіади. Після того жіночий і перенесений чоловічий триатлон все ж вдалося провести.

 

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