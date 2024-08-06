Олімпійські тренування в Сені знову скасували

Це п'яте скасоване тренування з початку Олімпіади.

У Парижі скасували тренування в Сені перед змаганнями із плавання на відкритій воді в межах Олімпійських ігор через забруднення води.

Це п'яте скасоване тренування з початку Олімпійських ігор.

Також через незадовільну якість води на один день перенесли змагання з чоловічого триатлону.

Аби дозволити спортсменам плавати у Сені, влада французької столиці перевіряє два рівні фекальних бактерій у воді: рівень бактерій E. Coli і рівень ентерококів.