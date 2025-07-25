Омбудсман звернувся до ЮНЕСКО через російський обстріл Одеси

Пошкоджені та зруйновані сім об’єктів культурної спадщини міста

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до ЮНЕСКО через російський обстріл Одеси.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, 24 липня унаслідок масованого ракетного удару рф по Одесі були пошкоджені та зруйновані сім об’єктів культурної спадщини, розташовані в історичному центрі міста, який внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"У зв’язку з цим я направив офіційний лист до ЮНЕСКО з вимогою дати належну оцінку обстрілу та вжити заходів для захисту української культурної спадщини", - додав Лубінець.

Серед пошкоджених обʼєктів — чотири пам’ятки архітектури національного значення:

Воронцовський палац (початок XIX століття);

Палац на Приморському бульварі, 9;

Будинок Родоконакі (готель "Hotel de Versal");

будівля готелю "Лондонський".

серйозно постраждали будівля Міщанської управи, Фруктовий пасаж і корпус станції Одеса-порт.

"Станом на сьогодні, внаслідок збройної агресії рф в Україні уже зруйновано або пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури. Ці масштаби свідчать про системну й цілеспрямовану політику знищення культурного обличчя України", - заявив омбудсман.