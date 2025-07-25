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Омбудсман звернувся до ЮНЕСКО через російський обстріл Одеси

25 липня 2025, 18:34
Омбудсман звернувся до ЮНЕСКО через російський обстріл Одеси
Омбудсмен Лубінець
Пошкоджені та зруйновані сім об’єктів культурної спадщини міста

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до ЮНЕСКО через російський обстріл Одеси.

Про це він повідомив у Telegram.
 
За його словами, 24 липня унаслідок масованого ракетного удару рф по Одесі були пошкоджені та зруйновані сім об’єктів культурної спадщини, розташовані в історичному центрі міста, який внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
 
"У зв’язку з цим я направив офіційний лист до ЮНЕСКО з вимогою дати належну оцінку обстрілу та вжити заходів для захисту української культурної спадщини", - додав Лубінець.
 
Серед пошкоджених обʼєктів — чотири пам’ятки архітектури національного значення:
 
  • Воронцовський палац (початок XIX століття);
  • Палац на Приморському бульварі, 9;
  • Будинок Родоконакі (готель "Hotel de Versal");
  • будівля готелю "Лондонський". 
  • серйозно постраждали будівля Міщанської управи, Фруктовий пасаж і корпус станції Одеса-порт.
 
"Станом на сьогодні, внаслідок збройної агресії рф в Україні уже зруйновано або пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури. Ці масштаби свідчать про системну й цілеспрямовану політику знищення культурного обличчя України", - заявив омбудсман.
війна в УкраїніДмитро Лубінецьросія окупанти

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