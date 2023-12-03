Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Омбудсмен Лубінець відреагував на відео страти українських воїнів, які здавалися в полон

03 грудня 2023, 10:17
Омбудсмен Лубінець відреагував на відео страти українських воїнів, які здавалися в полон
Омбудсмен Лубінець
Він звернеться до ООН і Червоного Хреста.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до ООН щодо відео розстрілу російськими військовослужбовцями українських військових, які здавалися в полон.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"У мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон! Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права! російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста! Світ не має потурати таким злочинам", - написав Лубінець.

Він зазначив, що, як омбудсмен України, звернеться з цього проводу до Міжнародного комітету Червоного Хреста й до Організації Обʼєднаних Націй.

За словами Лубінця, мандат Червоного Хреста передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених. 

"А на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки - піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених", - написав омбудсмен.

Що стосується звернення до ООН - за словами Лубінця, воно потрібне для того, " щоб постійна моніторингова місія ООН фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права росією".

"рф повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці", - написав Лубінець. 

Він підкреслив, що українські правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, які вчинили цей злочин.

"Водночас зазначу, що такі злочини – це відповідальність і вищого керівництва рф! Покарання мають понести всі! Страта тих, хто здається у полон, – це воєнний злочин!" - написав також омбудсмен.

 

стратарозстрілвійна в Україніросія окупантилубінець

Останні матеріали

Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Політика
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 09:15
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Політика
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 14:55
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 12:46
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Політика
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 02:06
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Політика
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 16:52
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Політика
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 12:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється