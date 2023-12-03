Омбудсмен Лубінець відреагував на відео страти українських воїнів, які здавалися в полон

Він звернеться до ООН і Червоного Хреста.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до ООН щодо відео розстрілу російськими військовослужбовцями українських військових, які здавалися в полон.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"У мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон! Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права! російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста! Світ не має потурати таким злочинам", - написав Лубінець.

Він зазначив, що, як омбудсмен України, звернеться з цього проводу до Міжнародного комітету Червоного Хреста й до Організації Обʼєднаних Націй.

За словами Лубінця, мандат Червоного Хреста передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених.

"А на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки - піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених", - написав омбудсмен.

Що стосується звернення до ООН - за словами Лубінця, воно потрібне для того, " щоб постійна моніторингова місія ООН фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права росією".

"рф повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці", - написав Лубінець.

Він підкреслив, що українські правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, які вчинили цей злочин.

"Водночас зазначу, що такі злочини – це відповідальність і вищого керівництва рф! Покарання мають понести всі! Страта тих, хто здається у полон, – це воєнний злочин!" - написав також омбудсмен.