Омбудсмен відреагував на розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому

Він зауважив, що росіяни спеціально вбивають українських військових.

Страта росіянами українських військових, які потрапили у полон, це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження військовополоненими.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram-каналі.

"російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій", - пише Лубінець.

Він зауважив, що росіяни спеціально вбивають українських військових. Це все через їх небажання залишати українців живими. При цьому він нагадав, що страта військовополонених - це тяжкий міжнародний злочин за який буде суворе покарання.

"Звертаю увагу світової спільноти на чергові воєнні злочини рф і на те, що росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться. росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла", - підкреслив він.

За даними прокуратури, 18 лютого в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію.

Крім попереднього, також було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗС рф стріляють впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.

"Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї", - наголосили в прокуратурі.

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка написала, що декількох важкопоранених і загиблих військових не вдалося евакуювати, тому що окупанти вели швидкий і масштабний наступ, супроводжуючи його бомбардуванням з авіації, артилерійськими обстрілами й атаками fpv-дронів.