Омбудсменки України і Росії обговорили в Києві механізм повернення утримуваних осіб

Омбудсменки України і Росії Людмила Денісова і Тетяна Москалькова обговорили в Києві механізм повернення в'язнів і інших утримуваних осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі обох країн і в Криму.

"Ми обговорили механізми повернення громадян України, які перебувають на території Росії і в Криму, і механізми повернення українських громадян, яких утримують у місцях позбавлення волі України. Ми обговорили можливості гуманітарної допомоги нашим громадянам і громадянам Російської Федерації, а також вирішення інших гуманітарних питань", - сказала Денісова, повідомляє LB.ua.

За словами омбудсменки, вони домовилися про те, що до українських політв'язнів Едема Бекірова, Павла Гриба, Володимира Балуха, Євгена Панова, Володимира Дудки і Станіслава Клиха пустять незалежних лікарів.

"Що стосується наших моряків, то для Сороки, який перебуває в Лефортово, є необхідність косметичної операції, але поки що він не підтверджує необхідність її проведення. Ейдер Андрій - теж має ще осколкове поранення, але немає показань лікарів. Артеменкові буде надано можливість пройти обстеження в офтальмолога, і продовжиться контроль за рівнем цукру в крові у Юрія Будзила", - додала Денісова.

Наступним кроком стане обмін списками утримуваних осіб, він відбудеться 16 липня в Москві.

"Ми домовилися обмінятися списками громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі, будемо їх верифікувати і далі працюватимемо за механізмом повернення наших громадян на Батьківщину", - повідомила Денісова.

Москалькова повідомила, що російський список налічує 50 імен. Із них 27 осіб перебувають у місцях позбавлення волі, в тому числі відбувають покарання 13 осіб. 23 особи перебувають під запобіжним заходом.

Нагадаємо, напередодні координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.