Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Омбудсменки України і Росії обговорили в Києві механізм повернення утримуваних осіб

Завтра відбудеться обмін списками
Омбудсменки України і Росії Людмила Денісова і Тетяна Москалькова обговорили в Києві механізм повернення в'язнів і інших утримуваних осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі обох країн і в Криму.
Омбудсменки України і Росії обговорили в Києві механізм повернення утримуваних осіб Фото: tass.ru

"Ми обговорили механізми повернення громадян України, які перебувають на території Росії і в Криму, і механізми повернення українських громадян, яких утримують у місцях позбавлення волі України. Ми обговорили можливості гуманітарної допомоги нашим громадянам і громадянам Російської Федерації, а також вирішення інших гуманітарних питань", - сказала Денісова, повідомляє LB.ua.

За словами омбудсменки, вони домовилися про те, що до українських політв'язнів Едема Бекірова, Павла Гриба, Володимира Балуха, Євгена Панова, Володимира Дудки і Станіслава Клиха пустять незалежних лікарів.

"Що стосується наших моряків, то для Сороки, який перебуває в Лефортово, є необхідність косметичної операції, але поки що він не підтверджує необхідність її проведення. Ейдер Андрій - теж має ще осколкове поранення, але немає показань лікарів. Артеменкові буде надано можливість пройти обстеження в офтальмолога, і продовжиться контроль за рівнем цукру в крові у Юрія Будзила", - додала Денісова.

Наступним кроком стане обмін списками утримуваних осіб, він відбудеться 16 липня в Москві.

"Ми домовилися обмінятися списками громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі, будемо їх верифікувати і далі працюватимемо за механізмом повернення наших громадян на Батьківщину", - повідомила Денісова.

Москалькова повідомила, що російський список налічує 50 імен. Із них 27 осіб перебувають у місцях позбавлення волі, в тому числі відбувають покарання 13 осіб. 23 особи перебувають під запобіжним заходом.

Нагадаємо, напередодні координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2019 14:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.