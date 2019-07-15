Омбудсменки України і Росії обговорили в Києві механізм повернення утримуваних осіб
"Ми обговорили механізми повернення громадян України, які перебувають на території Росії і в Криму, і механізми повернення українських громадян, яких утримують у місцях позбавлення волі України. Ми обговорили можливості гуманітарної допомоги нашим громадянам і громадянам Російської Федерації, а також вирішення інших гуманітарних питань", - сказала Денісова, повідомляє LB.ua.
За словами омбудсменки, вони домовилися про те, що до українських політв'язнів Едема Бекірова, Павла Гриба, Володимира Балуха, Євгена Панова, Володимира Дудки і Станіслава Клиха пустять незалежних лікарів.
"Що стосується наших моряків, то для Сороки, який перебуває в Лефортово, є необхідність косметичної операції, але поки що він не підтверджує необхідність її проведення. Ейдер Андрій - теж має ще осколкове поранення, але немає показань лікарів. Артеменкові буде надано можливість пройти обстеження в офтальмолога, і продовжиться контроль за рівнем цукру в крові у Юрія Будзила", - додала Денісова.
Наступним кроком стане обмін списками утримуваних осіб, він відбудеться 16 липня в Москві.
"Ми домовилися обмінятися списками громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі, будемо їх верифікувати і далі працюватимемо за механізмом повернення наших громадян на Батьківщину", - повідомила Денісова.
Москалькова повідомила, що російський список налічує 50 імен. Із них 27 осіб перебувають у місцях позбавлення волі, в тому числі відбувають покарання 13 осіб. 23 особи перебувають під запобіжним заходом.
Нагадаємо, напередодні координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.
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