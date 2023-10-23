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ПОЛІТИКА

ОМОН рф відправляє мігрантів із середньої Азії на війну проти України – ISW

23 жовтня 2023, 14:15
ОМОН рф відправляє мігрантів із середньої Азії на війну проти України – ISW
Фото: Константин Реуцкий / Facebook
росіяни кажуть, що мігранти мають захищати країну, яка їх прийняла.

22 жовтня російські опозиційні ЗМІ повідомили, що 20 жовтня російський ОМОН вчинив рейд у мечеті в Котельниках московської області, затримав кілька десятків вірян, відвіз їх на автобусах до військкоматів і змусив підписати контракти про проходження військової служби.

Про це йдеться  у звіті Інститут вивчення війни ISW.

Серед затриманих був російський співак і фіналіст телешоу Мамут Усеінов. Він повідомив, що російська влада погрожувала йому та іншим затриманим ув'язненням, якщо вони не підпишуть річний контракт про проходження військової служби. Усеінов каже, що влада повідомила затриманим, що вони воюватимуть в Україні, але не вказала терміни їх відправки.

22 жовтня російське інсайдерське джерело повідомило, що російське командування розіслало в усі відділи Головного управління Слідчого комітету наказ "виявляти натуралізованих громадян російської федерації, які прибули з країн СНД і ухиляються від військової служби". Від МВС росії вимагають надати списки імен та адрес натуралізованих громадян з країн СНД. Інсайдер зазначає, що за цими списками Слідчий комітет і поліція проводять обшуки в гуртожитках, квартирах, закладах харчування, мечетях і доставляють затриманих прямо у військкомати.

Кілька російських джерел позитивно оцінили рейд. Вони підкреслюють сильні ксенофобські настрої щодо мігрантів із Середньої Азії і стверджують, що натуралізовані мігранти мають обов’язок служити оосії. Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, зокрема, наполягав на цілеспрямованій мобілізації мігрантів із Середньої Азії та Кавказу, стверджуючи, що мігранти несуть "конституційний обов’язок захищати країну, яка їх прийняла".

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