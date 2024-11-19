Оновлення ядерної доктрини росії сколихнуло світові ринки – Bloomberg
19 листопада 2024, 17:53
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Нова ядерна доктрина росії вразила світові ринки
Новина про оновлення путіним ядерної доктрини росії сколихнула світові ринки.
Про це пише Bloomberg.
За даними агентства, основні індекси відреагували падінням.
"Світові акції впали 19 листопада, оскільки інвестори "втекли в безпечне місце" на тлі зростання геополітичної напруженості між Україною та росією", – йдеться у публікації видання.
Так, 19 листопада ф'ючерси на S&P 500 опустилися на 0,3%, а доходність 10-річних казначейських облігацій США впала на сім базисних пунктів до 4,34%.
Ще сильніше падіння спостерігається у Європі. Як зазначається у публікації, фондовий індекс европейських акцій Stoxx 600 втратив 1%, а євро подешевшало на 0,5%. При цьому традиційні фінансові "активи-притулки", включаючи японську ієну, швейцарський франк та золото, зросли у ціні.
"Зростання геополітичної напруженості було і продовжує становити ризик для ринків", – сказав головний інвестиційний директор Pallas Capital Advisors Гаурав Маллік.
Нагадаємо, 19 листопада російський диктатор путін підписав указ про затвердження основ державної політики країни у галузі ядерного стримування. Згідно з документом, головним пріоритетом є стримування потенційного супротивника від агресії проти росії та її союзників. рф також залишає за собою право на ядерну відповідь у разі застосування зброї масового знищення.