Оновлення ядерної доктрини росії сколихнуло світові ринки – Bloomberg

Новина про оновлення путіним ядерної доктрини росії сколихнула світові ринки.

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, основні індекси відреагували падінням.

"Світові акції впали 19 листопада, оскільки інвестори "втекли в безпечне місце" на тлі зростання геополітичної напруженості між Україною та росією", – йдеться у публікації видання.

Так, 19 листопада ф'ючерси на S&P 500 опустилися на 0,3%, а доходність 10-річних казначейських облігацій США впала на сім базисних пунктів до 4,34%.

Ще сильніше падіння спостерігається у Європі. Як зазначається у публікації, фондовий індекс европейських акцій Stoxx 600 втратив 1%, а євро подешевшало на 0,5%. При цьому традиційні фінансові "активи-притулки", включаючи японську ієну, швейцарський франк та золото, зросли у ціні.

"Зростання геополітичної напруженості було і продовжує становити ризик для ринків", – сказав головний інвестиційний директор Pallas Capital Advisors Гаурав Маллік.

Нагадаємо, 19 листопада російський диктатор путін підписав указ про затвердження основ державної політики країни у галузі ядерного стримування. Згідно з документом, головним пріоритетом є стримування потенційного супротивника від агресії проти росії та її союзників. рф також залишає за собою право на ядерну відповідь у разі застосування зброї масового знищення.