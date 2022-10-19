Оновлено правила виїзду за кордон у разі супроводу осіб з інвалідністю

Відтепер дозволено неодноразовий виїзд за межі України громадянам, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, які потребують постійного догляду.

У зв’язку зі змінами до Правил перетинання державного кордону громадянами України виникають запитання щодо правил перетинання кордону особами з інвалідністю та супроводжуючими їх особами.

В Мінсоцполітики роз’яснили, що на нововведення треба звернути увагу особам з інвалідністю та супроводжуючим їх особам.

Так, Уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для громадян, що під час воєнного стану супроводжують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які потребують постійного догляду.

Відтепер дозволено неодноразовий виїзд за межі України громадянам, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, що наразі перебувають на території іншої країни на підставі довідки про їх перебування на консульському обліку, або за наявності наказу директора закладу догляду про ротацію супроводжуючих з числа його працівників.

Крім цього, обов’язковим є повернення в Україну чоловіків віком від 18 до 60 років не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Урядом збільшено строк для звернення супроводжуючих осіб до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на консульський облік до семи робочих днів.