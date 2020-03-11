Оновлений санітарний регламент системи шкільного харчування узгоджений, повідомила Олена Зеленська

Перша леді також зазначила, що розроблено й затверджено Методичні рекомендації щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в навчальних закладах

За її словами, у новому документі чітко визначено, що можна і що заборонено продавати в шкільних буфетах, надано нові можливості для організації харчування в школах.

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська повідомила про оновлення санітарного регламенту системи шкільного харчування та затвердження методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в навчальних закладах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Днями я взяла участь в онлайн-нараді з командою проекту з оновлення системи шкільного харчування. Маю декілька позитивних новин. Оновлений санітарний регламент погоджено! Поясню, чому це - привід для радості. Неможливо готувати корисну та смачну їжу для школярів за старим санітарним регламентом! (Якому невдовзі мало виповнитися 20 років!) Застарілий регламент не давав можливості ані зробити шкільне меню різноманітнішим, ані врахувати особливі дієтичні потреби дітей", - написала Зеленська у соціальній мережі Facebook.

За її словами, у новому документі чітко визначено, що можна і що заборонено продавати в шкільних буфетах, надано нові можливості для організації харчування в школах.

Перша леді також зазначила, що розроблено й затверджено Методичні рекомендації щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в навчальних закладах.

"Основна мета цих рекомендацій - допомогти замовникам вчасно та якісно підготуватися до тендерних процедур, встановити важливі критерії для відбору доброчесних постачальників харчових продуктів та послуг з харчування школярів, не припуститися помилок через недостатнє знання вимог законодавства. Інакше кажучи - запобігти постачанню до шкільних їдалень небезпечних або неякісних харчових продуктів", - додала Зеленська.

Крім того, за її інформацією, на сьогодні завершується громадське обговорення оновлених норм та порядку харчування дітей у навчальних закладах. "Маємо врахувати особливості різних вікових груп дітей і підлітків, зробити шкільні меню різноманітними та збалансованими відповідно до потреб учнів", - вважає дружина президента.

Зокрема, Зеленська повідомила, що ще багато питань перебувають у роботі: двотижневі меню, оновлення харчоблоків у школах, інформаційна програма для школярів, батьків і вчителів.

Нагадаємо, що Мінекономіки працює над концепцією врегулювання внутрішньої торгівлі харчовою продукцією