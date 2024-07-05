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Онука співзасновника Walt Disney Company вимагає заміни Байдена у бюлетені

05 липня 2024, 10:35
Онука співзасновника Walt Disney Company вимагає заміни Байдена у бюлетені
Ебігейл Дісней - одна із помітних спонсорок Демократичної партії.
Через намір Джо Байдена продовжувати передвиборчу кампанію Демократична партія ризикує втратити ще одного донора.
 
Про це пише The Hill.
 
Про своє рішення припинити пожертви оголосила Ебігейл Дісней, онука брата легендарного мультиплікатора Волта Діснея - Роя.
 
Спадкоємиця родини Діснеїв була одною із активних спонсорок демократів: з 1992 року вона вклала у різноманітні кампанії 2 мільйони доларів особистих коштів. Проте зараз 64-річна продюсерка та громадська діячка не вірить в успіх Байдена на виборах.
 
"Це не є неповагою, це реальність. Байден - хороша людина, він добре послужив країні, проте ставки занадто високі. Якщо він не поступиться місцем іншому, демократи програють. Наслідки цієї поразки будуть по-справжньому жахливими", - заявила Дісней. 
Джо Байденросія окупантивійна в Україні

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