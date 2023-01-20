ООН допоможе в розмінуванні Миколаївщини

На це буде виділено 4 млн доларів

Мінреінтеграції повідомляє про робочу зустріч представника міністерства з головним радником з технічних питань Програми розвитку ООН (ПРООН).

Представник ООН повідомив про наміри організації виділити 4 млн доларів США на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів.

Миколаївська область є одною з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами: загальна площа, ймовірно забруднена мінами та нерозірваними боєприпасами, складає майже 2614 тис. кв. км.

Група ПРООН з протимінної діяльності планує відвідати Миколаївщину найближчим часом.

Нагадаємо, що 19 січня естонський уряд прийняв рішення про надання військової допомоги Україні у війні з рф на суму 113 мільйонів євро, що є найбільшим пакетом допомоги, наданим Естонією до цього часу.