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ПОЛІТИКА

ООН фіксує різке зростання жертв серед українців через удари росіян

26 червня 2025, 13:16
ООН фіксує різке зростання жертв серед українців через удари росіян
Фото: Укрінформ
Там попередили: влітку така тенденція може зберегтися.

В останньому звіті ООН з моніторингу прав людини в Україні сказано, що за перші п'ять місяців 2025-го кількість жертв в нашій державі серед цивільного населення зросла майже на 50%. У документі йдеться про те, що причиною такого явища є удари росіян балістикою по містах України, кількість яких суттєво збільшилася останнім часом. 

"Балістичні ракети, коли вони використовуються в густонаселених районах, завдають передбачуваної та широкомасштабної шкоди цивільному населенню", — заявила голова місії Даніель Белл, додаючи, що влітку така тенденція може зберегтися. 

Вона додала, що час ударів підтверджує, що намір росіян, аби кількість жертв була якнайбільшою, є свідомим. 

"Напади сталися вдень, коли цивільні особи були на роботі, в поїздах або в школі. Сам лише час зробив велику кількість жертв серед цивільного населення цілком передбачуваною", — заявила вона.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш фіксує зростання кількості злочинів проти дітей у світі. Зокрема, зростає кількість злочинів в Україні.

війнаООНжертвиросія окупанти

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