ООН фіксує різке зростання жертв серед українців через удари росіян

Там попередили: влітку така тенденція може зберегтися.

В останньому звіті ООН з моніторингу прав людини в Україні сказано, що за перші п'ять місяців 2025-го кількість жертв в нашій державі серед цивільного населення зросла майже на 50%. У документі йдеться про те, що причиною такого явища є удари росіян балістикою по містах України, кількість яких суттєво збільшилася останнім часом.

"Балістичні ракети, коли вони використовуються в густонаселених районах, завдають передбачуваної та широкомасштабної шкоди цивільному населенню", — заявила голова місії Даніель Белл, додаючи, що влітку така тенденція може зберегтися.

Вона додала, що час ударів підтверджує, що намір росіян, аби кількість жертв була якнайбільшою, є свідомим.

"Напади сталися вдень, коли цивільні особи були на роботі, в поїздах або в школі. Сам лише час зробив велику кількість жертв серед цивільного населення цілком передбачуваною", — заявила вона.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш фіксує зростання кількості злочинів проти дітей у світі. Зокрема, зростає кількість злочинів в Україні.